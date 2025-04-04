Kleine Biene, große WirkungJetzt kostenlos streamen
Folge 110: Kleine Biene, große Wirkung
45 Min.
Eine verletzte Japanerin stellt die Ärzte vor eine Herausforderung, denn sie spricht weder Deutsch noch Englisch. Ihr Begleiter ist auch keine große Hilfe. Wie schaffen es die Ärzte, ihr zu helfen? - Eine Teenagerin zeigt noch keine Anzeichen der Pubertät. Können die Mediziner herausfinden warum sich ihr Körper nicht weiterentwickelt? - In einer Notoperation kann der Arm eines verunglückten Mountainbikers gerettet werden. Doch nach der OP kann er seine Beine nicht mehr bewegen.
