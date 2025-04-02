Klinik am Südring
Folge 112: Forever Young
44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Ein Sexunfall bringt einen 48-Jährigen in die Urologie. Der Arzt stellt einen Penisbruch fest. Doch wie konnte es so weit kommen? - Ein Mann wird nach einem Autounfall schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht, seine zehnjährige Tochter steht unter Schock. Was war der Auslöser für den Crash? - Eine Frau kommt nach einem Sturz mit einer Platzwunde in die Klinik. Doch auffällig sind vor allem die großflächigen Quaddeln auf der Haut. Eine Allergie?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1