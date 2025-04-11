Klinik am Südring
Folge 116: Scharf geschossen
45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Ein junges Geschwisterpaar hat mit Wasserpistolen gespielt. Der Junge kommt mit schlimmsten Verätzungen in die Notaufnahme. Die Zeit drängt, denn plötzlich verschlechtert sich der Zustand des Jungen dramatisch und auch bei seiner Schwester werden Verätzungen gefunden, die sie versucht hat zu verbergen. Was haben die beiden Kinder verschwiegen und wodurch kommen die Verätzungen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1