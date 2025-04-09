Ich glaub, mich trifft ein FassJetzt kostenlos streamen
Folge 119: Ich glaub, mich trifft ein Fass
45 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Die Ärzte kämpfen darum, das Bein eines jungen Mannes zu retten, der mit Fieber zum Job gegangen ist und einen schweren Arbeitsunfall erlitten hat. Doch es wird immer unklarer, wer tatsächlich die Schuld am Unfall trägt. - Eine schwangere Frau ist schwer gestürzt und bangt um ihr ungeborenes Kind. Doch im Krankenhaus kommt es noch schlimmer, denn die Frau hat plötzlich Lähmungserscheinungen.
