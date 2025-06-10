Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 121
44 Min. Ab 12

Eine Frau wird wegen eines schlimmen Hustens gegen ihren Willen in die Notaufnahme eingeliefert. Doch kaum hat der Arzt den Husten unter Kontrolle bekommen, offenbaren sich plötzlich starke Schmerzen im Brustkorb der Patientin. Hat der Husten eine innere Verletzung bei ihr verursacht? Und: Aufgrund einer schweren Sepsis müssen einem Wanderer zwei Zehen amputiert werden. Trotzdem verschlechtert sich sein Zustand nach der OP ...

