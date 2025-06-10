Klinik am Südring
Folge 124: Traumhochzeit mit Folgen
66 Min.Ab 12
Von der Hochzeitsfeier an Bord eines Rheindampfers wird der seekranke Bräutigam in die Klinik gebracht, doch die Ärzte glauben nicht, dass das schwankende Schiff allein schuld an seinem Zustand ist. Und: Ein junger Amateur klagt bei seinem Besuch in der Heimat über schreckliche Bauchschmerzen. Hat der Mann sich bei einer Erste-Hilfe Maßnahme mit dem gefährlichen Hepatitis-Virus angesteckt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1