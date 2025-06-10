Klinik am Südring
Folge 125: Blut in der Nacht
69 Min.Ab 12
Eine zweifache Mutter wird völlig geschwächt in die Klinik eingeliefert. Sie spielt ihre Beschwerden herunter, doch dann bekommt sie nachts plötzlich starkes Nasenbluten und Hitzewallungen. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt Und: Ein eigentlich erfahrener Kletterer stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Wie kam es zu dem Unfall? Und warum hören seine Wunden nicht auf zu bluten?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1