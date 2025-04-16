Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wirbel um die Stimme

SAT.1Staffel 1Folge 127vom 16.04.2025
Wirbel um die Stimme

Wirbel um die StimmeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 127: Wirbel um die Stimme

45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Eine Hobby-Sängerin stürzt bei einem Auftritt von der Bühne und zieht sich dabei schwere Verletzung zu, wie CT-Aufnahmen ihrer Halswirbelsäule beweisen. Dass plötzlich auch die Stimme der Sängerin auf dem Spiel steht, sorgt für dramatische Szenen im Einleitungsraum. - Ein junger Mann ist beim Laser-Tag verunglückt und klagt seither über starke Rückenschmerzen. Als plötzlich sein Kreislauf zusammenbricht und innere Blutungen festgestellt werden, beginnt ein Kampf ums Überleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen