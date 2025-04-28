Klinik am Südring
Folge 131: Eiskalt erwischt
44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Während der Rettungsaktion eines Hundes in einem See, erleidet die Retterin plötzlich einen Schwächeanfall und wird in die Notaufnahme gebracht. Ihr Röntgenbild zeigt mysteriöse helle Flecken in der Lunge. Was ist der durchtrainierten Frau zugestoßen? Und: Ein 2-Meter-Hühne wird in die Orthopädie gebracht, weil er sich wegen plötzlichen Rückenschmerzen nicht mehr bewegen kann. Alles sieht nach einer schweren Wirbelsäulenverletzung aus. Aber woher kommt sie?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
