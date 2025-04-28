Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 131vom 28.04.2025
44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Während der Rettungsaktion eines Hundes in einem See, erleidet die Retterin plötzlich einen Schwächeanfall und wird in die Notaufnahme gebracht. Ihr Röntgenbild zeigt mysteriöse helle Flecken in der Lunge. Was ist der durchtrainierten Frau zugestoßen? Und: Ein 2-Meter-Hühne wird in die Orthopädie gebracht, weil er sich wegen plötzlichen Rückenschmerzen nicht mehr bewegen kann. Alles sieht nach einer schweren Wirbelsäulenverletzung aus. Aber woher kommt sie?

