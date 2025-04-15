Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kleiner Zahn große Wirkung

SAT.1Staffel 1Folge 133vom 15.04.2025
Kleiner Zahn große Wirkung

Klinik am Südring

Folge 133: Kleiner Zahn große Wirkung

44 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Ein Junge kommt blutverschmiert in die Notaufnahme, doch er will nicht verraten, was passiert ist. Dann bekommt er plötzlich Bauchkrämpfe und übergibt sich. - Ein Elektriker ist von der Leiter gefallen und muss notoperiert werden. Angeblich ist er einfach umgekippt, doch was ist die Ursache dafür? - Eine Köchin fürchtet um ihren Job, denn sie kann plötzlich nichts mehr riechen und schmecken. Zudem leidet sie unter unerklärlichen Asthma-Anfällen.

