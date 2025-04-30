Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 135vom 30.04.2025
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Ein Mann kommt mit starken Kopfschmerzen und Nackensteife in die Klinik, nachdem er zuvor mit seiner Freundin auf der Achterbahn war. Hat er sich auf dem Fahrgeschäft verletzt? In der Klinik verschlechtert sich sein Zustand drastisch. Und: Eine junge Mutter entdeckt bei ihrem Sohn blutige Flecken an den Beinen. Leidet der Junge an Neurodermitis? Doch wieso zeigen sich beim Onkel des Jungen die gleichen Symptome?

