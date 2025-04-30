Klinik am Südring
Folge 135: Muttersöhnchen
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Ein Mann kommt mit starken Kopfschmerzen und Nackensteife in die Klinik, nachdem er zuvor mit seiner Freundin auf der Achterbahn war. Hat er sich auf dem Fahrgeschäft verletzt? In der Klinik verschlechtert sich sein Zustand drastisch. Und: Eine junge Mutter entdeckt bei ihrem Sohn blutige Flecken an den Beinen. Leidet der Junge an Neurodermitis? Doch wieso zeigen sich beim Onkel des Jungen die gleichen Symptome?
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
