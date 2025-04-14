Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 1Folge 138vom 14.04.2025
Folge 138: Simsalabim

44 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Das Klinikteam staunt nicht schlecht, als ein paar Jugendliche mit einer Zauberkiste in die Notaufnahme kommen, in der ein Sägeblatt steckt - aber auch eine junge Frau, die den Ärzten nicht mehr sagen kann, ob sie verletzt ist. - Auf der Inneren Medizin wird ein junger Familienvater mit heftigen Bauchschmerzen behandelt. Nach der Geburt seines Sohnes schwebt er auf Wolke Sieben, umso schwerer trifft ihn die Befürchtung der Ärzte, was seine Bauchschmerzen verursachen könnte.

