Der Albtraum vom FliegenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 139: Der Albtraum vom Fliegen
45 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Eine Spanierin fährt am Flughafen eine Stewardess an. Angeblich hat ihr Freund ihr ins Lenkrad gegriffen, aber warum? Und warum bekommt er in der Klinik plötzlich Herzrasen? - Eine junge Frau wird wegen starker Übelkeit und Erschöpfung behandelt. Als sie dem Arzt ein Geheimnis anvertraut, wird klar: Ihr Zustand bringt nicht nur sie in Gefahr. - Ein Junge hat mehrere Scherben im Gesicht stecken. Er behauptet, beim Wechseln der Glühbirne vom Stuhl gefallen zu sein.
