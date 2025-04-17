Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein Schuss mit Spätfolgen

SAT.1Staffel 1Folge 140
Ein Schuss mit Spätfolgen

Ein Schuss mit SpätfolgenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 140: Ein Schuss mit Spätfolgen

45 Min.Ab 12

Ein Mann klagt über Magenkrämpfe. Der Internist entdeckt bei der Untersuchung eine frisch verheilte Schusswunde, die nicht ärztlich behandelt wurde. - Die Ärzte versorgen einen jungen Mann, der nach einem Fahrradsturz von einer Joggerin gefunden und in die Klinik gebracht wurde. Es stellt sich heraus: Der Mann ist viel schwerer verletzt, als es den Anschein hat. - Eine Hausfrau im Stress: Die rechte Hand schmerzt höllisch und zu Hause wartet ein Berg Bügelwäsche ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen