Klinik am Südring

Wer hat Angst vorm großen Mann

SAT.1Staffel 1Folge 141vom 22.04.2025
Wer hat Angst vorm großen Mann

Klinik am Südring

Folge 141: Wer hat Angst vorm großen Mann

45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

In der Notaufnahme stellt sich eine Patientin einem pöbelnden Mann in den Weg und weist ihn in seine Schranken. Für den Arzt stellt sich die Frage: Ist die Patientin bloß mutig, oder ist ihre fehlende Angst medizinisch begründet? - Eine junge Frau leidet aus unerklärlichen Gründen an Übergewicht. Trotz Einhaltung einer strengen Diät nimmt sie nicht ab. Isst die Patientin doch heimlich? - Ein Mädchen muss wegen eines Beinbruchs operiert werden.

