Klinik am Südring
Folge 142: Aufs Korn genommen
44 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Eine beleibte Frau stürzt mit ihrem Rollator. Es stellt sich heraus: Arme, Beine und Herz sind nicht richtig durchblutet. Aber ihr Übergewicht ist nicht schuld an der Krankheit. - Eine Jugendliche hat sich den Arm gebrochen, lehnt aber nach der Erstuntersuchung eine Behandlung ab. Weder die Ärzte noch ihre Eltern können sich auf die Sturheit des Mädchens einen Reim machen. Erst als sie stürzt und mehr denn je auf fremde Hilfe angewiesen ist, offenbart sie ihr Geheimnis.
