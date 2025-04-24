Zum Inhalt springenBarrierefrei
Da bleibt dir die Luft weg

SAT.1Staffel 1Folge 146
Folge 146: Da bleibt dir die Luft weg

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert. Dabei hat er doch nur zu Hause das Kinderzimmer gestrichen. Ist die Farbe schuld? Doch plötzlich greift die Vergiftung um sich. - Eine Patientin leidet unter erschreckenden Halluzinationen - sie sieht überall Spinnen. Hat sie etwa die Schizophrenie-Erkrankung ihrer Mutter geerbt? Nach ersten Untersuchungen kommen dem Arzt ernsthafte Zweifel.

SAT.1
