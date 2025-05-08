Klinik am Südring
Folge 148: Ein giftiges Hobby
45 Min.Ab 12
Ein junge Braut kommt während ihres Junggesellenabschieds in die Klinik und klagt über starke Übelkeit. Schnell besteht der Verdacht einer Salmonellen-Vergiftung. Doch erste Untersuchungen bleiben ergebnislos - bis der Arzt eine alarmierende Information bekommt. - Ein Schüler wird mit starken Schulterschmerzen aufgenommen. Bei den Untersuchungen fallen sofort zahlreiche Blutergüsse an dem jungen Mann auf. Wird er misshandelt oder gemobbt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1