Klinik am Südring
SAT.1Staffel 1Folge 149vom 22.04.2025
Folge 149: Krank vor Liebe

45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Eine Arbeiterin hat sich beim Sturz in der Fleischfabrik schwer mit ihrem automatischen Messer verletzt. Die Blutungen sind kaum zu stoppen. Warum funktioniert die Blutgerinnung der Fleischerin plötzlich nicht mehr? - Ein junger Mann kommt mit heftigen Bauchschmerzen und Fieber in die Klinik. Sein Zustand verschlimmert sich zusehends. Vieles spricht für eine akute Blinddarmentzündung. Doch das Blutbild spricht dagegen.

