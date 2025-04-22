Klinik am Südring
Folge 149: Krank vor Liebe
45 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Eine Arbeiterin hat sich beim Sturz in der Fleischfabrik schwer mit ihrem automatischen Messer verletzt. Die Blutungen sind kaum zu stoppen. Warum funktioniert die Blutgerinnung der Fleischerin plötzlich nicht mehr? - Ein junger Mann kommt mit heftigen Bauchschmerzen und Fieber in die Klinik. Sein Zustand verschlimmert sich zusehends. Vieles spricht für eine akute Blinddarmentzündung. Doch das Blutbild spricht dagegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1