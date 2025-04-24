Klinik am Südring
Folge 150: Spider-Girl
44 Min.Ab 12
Nach dem Schüleraustausch in den USA kommt eine 17-jährige Patientin in die Klinik: Sie fürchtet, schwanger zu sein. Während der Untersuchung entwickelt sie plötzlich bedrohliche Symptome, die sich auch durch eine Schwangerschaft nicht erklären lassen. - Das Klinikteam versorgt einen verletzten Bauarbeiter: Der Mann wurde vom Baggerfahrer aus ungeklärten Gründen mit der Schaufel getroffen und in eine Grube gestoßen. Ihm droht eine Querschnittslähmung.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
