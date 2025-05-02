Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Aus den Latschen gekippt

SAT.1Staffel 1Folge 152
Aus den Latschen gekippt

Aus den Latschen gekipptJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 152: Aus den Latschen gekippt

45 Min.Ab 12

Ein Footballspieler ist nach einem Bodycheck eines Mitspielers ohnmächtig geworden. Angeblich wurde der Treffer mit übertriebener Härte durchgeführt. Allerdings behauptet einer der Mitspieler, dass sein Teamkamerad schon bewusstlos war, bevor er zum Körpertreffer ansetzte. - Ein Junge erbricht Blut und wird von seiner Mutter in die Klinik gebracht. Schnell steht die Diagnose Magengeschwür, doch was war der Auslöser?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen