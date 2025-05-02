Klinik am Südring
Folge 152: Aus den Latschen gekippt
45 Min.Ab 12
Ein Footballspieler ist nach einem Bodycheck eines Mitspielers ohnmächtig geworden. Angeblich wurde der Treffer mit übertriebener Härte durchgeführt. Allerdings behauptet einer der Mitspieler, dass sein Teamkamerad schon bewusstlos war, bevor er zum Körpertreffer ansetzte. - Ein Junge erbricht Blut und wird von seiner Mutter in die Klinik gebracht. Schnell steht die Diagnose Magengeschwür, doch was war der Auslöser?
