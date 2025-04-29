Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Wurzel allen Übels

SAT.1Staffel 1Folge 155
Die Wurzel allen Übels

Die Wurzel allen ÜbelsJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 155: Die Wurzel allen Übels

44 Min.Ab 12

Eine Grundschullehrerin bricht vor den Augen ihrer Schüler während der Kunst-AG zusammen. Mit Schüttelfrost, Herzrasen und Atemnot kommt sie in die Notaufnahme der Klinik. Was ist die Ursache der Infektion? Die Ärzte suchen fieberhaft. Können sie das Leben der Frau noch retten? Und: Ausgerechnet in den Flitterwochen bekommt ein junger Ehemann plötzlich Probleme mit seiner Erektion. In der Klinik suchen die Ärzte nach der Ursache der ungewöhnlichen erektilen Dysfunktion.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen