Klinik am Südring
Folge 156: Küssen verboten
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Ein junger Mann wird nach einem Motorradunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Als die Ärzte ihn nach der Behandlung wieder entlassen wollen, bricht er plötzlich zusammen. Haben die Ärzte irgendwas übersehen? Der Körper eines Patienten kann sich kaum noch gegen Infektionen wehren. Um sein Leben zu retten, müssen die Ärzte schnell herausfinden, was sein Immunsystem so geschwächt hat.
