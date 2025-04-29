Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Im Prüfungsrausch

SAT.1Staffel 1Folge 159
45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Rollerunfall von ihrem Freund in die Klinik gebracht. Dessen auffällig lautes Verhalten zieht bald die Aufmerksamkeit der Mediziner auf sich: Was stimmt mit dem jungen Mann nicht? Und: Ein 36-jähriger Fußballer wird mit Atemnot eingeliefert, nachdem er im Training von einem besonders hart geschossenen Ball getroffen wurde. Bei Ankunft in der Klinik werden Vorwürfe gegen den verantwortlichen Schützen laut: Handelt es sich wirklich um einen Unfall?

