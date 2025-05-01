Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Hochzeit mit Hindernissen

SAT.1Staffel 1Folge 162vom 01.05.2025
Hochzeit mit Hindernissen

Klinik am Südring

Folge 162: Hochzeit mit Hindernissen

45 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Auf dem Weg zu ihrer Trauung verunglücken ein junger Mann und seine Braut mit dem Motorrad. Beide sind jedoch nur leicht verletzt. Dann stellen die Ärzte fest, dass der Bräutigam offenbar lebensbedrohlich erkrankt ist. - Nach einem Sturz im Bad kommt ein junger Mann mit einem gebrochenen Oberarmschaft in die Klinik. Warum ist er gestürzt? Erst als der KFZ-Mechatroniker vor den Augen der Ärzte erneut hinfällt, kommen die Mediziner der Sturzursache auf den Grund.

