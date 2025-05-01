Klinik am Südring
Folge 164: Unter die Haut
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat sich beim Renovieren seiner Wohnung eine Schnittverletzung zugezogen. In der Klinik gibt er an, dass er schon seit längerem Beschwerden in der Schulter hat und sich auch deshalb verletzt hat. Plötzlich verschlechtert sich sein Zustand rasant. -Eine Kindergeburtstagsfeier endet im Krankenhaus, nachdem das Geburtstagskind über Bauchschmerzen klagt. Doch das Kind will sich nicht untersuchen lassen und lieber zurück zu seiner Party.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1