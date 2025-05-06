Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 174vom 06.05.2025
45 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Eine junge Friseurin kommt mit Verletzungen an Kopf und Gesicht in die Klinik. Anscheinend hat sie versehentlich einer Kundin ins Ohr geschnitten. Die Ärzte versorgen die Frau. - Ein sportbegeisterter Mann klagt über wiederkehrende Krampfanfälle. Liegt es daran, dass er starker Raucher ist? - Ein Ehepaar sorgt sich um seinen Sohn, der starke Bauchschmerzen hat. Die ganze Familie macht derzeit eine Kohldiät, doch kann das die Ursache sein?

