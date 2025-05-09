Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der kleine Autodieb

SAT.1Staffel 1Folge 175
Der kleine Autodieb

Der kleine AutodiebJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 175: Der kleine Autodieb

44 Min.Ab 12

Ein Junge wird verletzt auf einer Landstraße gefunden. Bei der Untersuchung stößt der Arzt auf seltsame Prellmarken am Oberkörper. - Obwohl sie erst vor drei Wochen ein Kind geboren hat, unternimmt eine frischgebackene Mutter eine Wanderung und erleidet einen Schwächeanfall. Warum wehrt sich die Frau so gegen ihr Wochenbett? - Ein Morbus Crohn-Patient liegt nach einer unkomplizierten Entfernung einer Darmfistel auf Station und ist eigentlich auf dem Weg der Besserung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen