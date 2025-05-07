Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 176vom 07.05.2025
Folge 176: Fatale Heimlichtuereien

45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Ein sportlicher Familienvater verliert die Kontrolle über seinen Körper. In Beinen und Unterleib verbreitet sich ein Taubheitsgefühl. Steckt eine schwere Verletzung dahinter? - Nach einem gefährlichen Sturz wird eine junge Frau aus dem künstlichen Koma zurückgeholt. Offenbar litt sie an unerklärlichen Atembeschwerden. Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? - Ein kleiner Junge kehrt mit seinen Großeltern aus dem Urlaub zurück und muss sofort einer Notoperation unterzogen werden.

