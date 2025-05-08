Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 177
Folge 177: Liebe mit Hindernissen

45 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche sind mit dem Cityroller gestürzt. Während das Mädchen sich bereitwillig behandeln lässt, widersetzt sich der Junge aus ungeklärten Gründen einer Untersuchung. - Eine junge Frau hat sich auf einer Geburtstagsfeier die Hand gebrochen. Ihre Verwandten vermuten hinter ihrem Schwächeanfall eine Fehlernährung, aber der Arzt hat einen viel schlimmeren Verdacht. - Eine Amateurmusikerin fällt während eines Auftritts von der Bühne. Der Ehemann bangt um ihre Unversehrtheit.

SAT.1
