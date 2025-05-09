Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Doppelbilder

SAT.1Staffel 1Folge 180
Doppelbilder

DoppelbilderJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 180: Doppelbilder

44 Min.Ab 12

Eine ältere Patientin sieht nach einem Autounfall alles doppelt. Die Ärzte befürchten eine schwere Erbkrankheit, an der auch andere Familienmitglieder der Patientin leiden. Doch deren weiteres Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. - Ein junger Patient leidet nach einer Mandel-OP an Nachblutungen aus dem Rachen. An und für sich keine ungewöhnliche Komplikation - bis die Ärzte erkennen, dass die OP-Wunde nach wie vor heil ist. Woher kommt das Blut?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen