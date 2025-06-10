Klinik am Südring
Folge 181: Wo ist das Baby?
44 Min.Ab 12
Ein besorgter Mann bringt seine abgemagerte Freundin ins Krankenhaus. Leidet sie tatsächlich an Magersucht? Oder steckt ein ganz anderes Geheimnis dahinter? - Rätsel in der Notaufnahme: Eine Frau leidet seit Längerem unter starker Übelkeit, jetzt fallen ihr sogar die Haare aus. Ihr Freund vermutet die Ursache bei einem neuen Haarfärbemittel. Die Ärzte gehen von Schlimmerem aus!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1