Klinik am Südring

In guter Hoffnung

SAT.1Staffel 1Folge 182
In guter Hoffnung

Klinik am Südring

Folge 182: In guter Hoffnung

43 Min.Ab 12

Ein besorgter Mann bringt seine abgemagerte Freundin ins Krankenhaus. Leidet sie tatsächlich an Magersucht? Oder steckt ein ganz anderes Geheimnis dahinter? - Rätsel in der Notaufnahme: Eine Frau leidet seit Längerem unter starker Übelkeit, jetzt fallen ihr sogar die Haare aus. Ihr Freund vermutet die Ursache bei einem neuen Haarfärbemittel. Die Ärzte gehen von Schlimmerem aus!

SAT.1
