Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bittersüße Schokolade

SAT.1Staffel 1Folge 183
Bittersüße Schokolade

Bittersüße SchokoladeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 183: Bittersüße Schokolade

44 Min.Ab 12

Nach dem Verzehr von gefundener Schokolade werden zwei Jungs in die Notaufnahme eingeliefert. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Hat jemand bewusst die Schokolade auf dem Spielplatz platziert, damit die Jungs davon naschen? - Eine Frau hat auf den ersten Blick starke Symptome, die auf eine Grippe hindeuten. Doch bei der weiteren Anamnese kommt ein ganz anderes Krankheitsbild zum Vorschein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen