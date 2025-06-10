Klinik am Südring
Folge 184: Stummer Schrei nach Liebe
44 Min.Ab 12
Eine Kindergärtnerin bringt ein bewusstloses Kindergartenkind ins Krankenhaus. Die Spezialisten entdecken rote Einblutungen am Bauch, die auf einen Missbrauch hindeuten. Wurde das Kind wirklich misshandelt?... Eine Frau hat schwere Verletzungen im Gesicht, nachdem eine E-Zigarette beim heimlichen Rauchen explodiert ist. Kurz darauf fällt ihr Sohn in Ohnmacht.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1