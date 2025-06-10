Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine gepfefferte Lektion

SAT.1Staffel 1Folge 188
Eine gepfefferte Lektion

Eine gepfefferte LektionJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 188: Eine gepfefferte Lektion

44 Min.Ab 12

Mehrere Schüler und die Lehrerin wurden bei einem Chemieunfall in der Schule teilweise schwer verletzt. Die Lehrerin beteuert, keinen Fehler beim Experiment gemacht zu haben. Doch wie kam es dann zu dem Unfall? - Ein muskulöser Türsteher trägt seine schwer verletzte Freundin in die Notaufnahme. Die Gogo-Tänzerin trägt nur einen blutverschmierten Bademantel. Die Untersuchungen bringen ein gut gehütetes Geheimnis der Frau ans Licht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen