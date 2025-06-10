Klinik am Südring
Folge 188: Eine gepfefferte Lektion
44 Min.Ab 12
Mehrere Schüler und die Lehrerin wurden bei einem Chemieunfall in der Schule teilweise schwer verletzt. Die Lehrerin beteuert, keinen Fehler beim Experiment gemacht zu haben. Doch wie kam es dann zu dem Unfall? - Ein muskulöser Türsteher trägt seine schwer verletzte Freundin in die Notaufnahme. Die Gogo-Tänzerin trägt nur einen blutverschmierten Bademantel. Die Untersuchungen bringen ein gut gehütetes Geheimnis der Frau ans Licht.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
