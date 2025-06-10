Klinik am Südring
Folge 190: Doping mit Schönheitsfehlern
44 Min.Ab 12
Ein Onkel bringt seine Nichte in die Klinik, nachdem sie sich bei der Aufnahmeprüfung der Sporthochschule Köln einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. In der Notaufnahme verschlechtert sich ihr Zustand rasant, während ihr Onkel auf ärztliche Nachfragen zunehmend geladen reagiert. Weiß er mehr über den Zusammenbruch seiner Nichte, als er zugeben will? - Ein verletzter Mann stürmt die Notfall-Ambulanz: Nach einem angeblichen Verkehrsunfall ist seine Freundin nicht mehr bei Bewusstsein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1