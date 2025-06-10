Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Doping mit Schönheitsfehlern

SAT.1Staffel 1Folge 190
Doping mit Schönheitsfehlern

Doping mit SchönheitsfehlernJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 190: Doping mit Schönheitsfehlern

44 Min.Ab 12

Ein Onkel bringt seine Nichte in die Klinik, nachdem sie sich bei der Aufnahmeprüfung der Sporthochschule Köln einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. In der Notaufnahme verschlechtert sich ihr Zustand rasant, während ihr Onkel auf ärztliche Nachfragen zunehmend geladen reagiert. Weiß er mehr über den Zusammenbruch seiner Nichte, als er zugeben will? - Ein verletzter Mann stürmt die Notfall-Ambulanz: Nach einem angeblichen Verkehrsunfall ist seine Freundin nicht mehr bei Bewusstsein.

