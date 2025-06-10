Klinik am Südring
Folge 191: Kritzelkratzel
43 Min.Ab 12
Eine junge Mutter wird in Begleitung ihres Mannes und ihres Sohnes in die Notaufnahme gebracht. Sie klagt über starke Übelkeit, Schwindel und Zittern. Gleich fallen die schlechten Zähne der Patientin auf. Ist eine Essstörung schuld an ihrem Gesundheitszustand? - Skurriles Bild in der Notaufnahme: Eine junge Frau ist komplett in Frischhaltefolie eingewickelt und hat mehrere Schnittverletzungen. Wer hat der Frau das angetan?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1