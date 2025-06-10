Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kritzelkratzel

SAT.1Staffel 1Folge 191
Kritzelkratzel

KritzelkratzelJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 191: Kritzelkratzel

43 Min.Ab 12

Eine junge Mutter wird in Begleitung ihres Mannes und ihres Sohnes in die Notaufnahme gebracht. Sie klagt über starke Übelkeit, Schwindel und Zittern. Gleich fallen die schlechten Zähne der Patientin auf. Ist eine Essstörung schuld an ihrem Gesundheitszustand? - Skurriles Bild in der Notaufnahme: Eine junge Frau ist komplett in Frischhaltefolie eingewickelt und hat mehrere Schnittverletzungen. Wer hat der Frau das angetan?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen