Klinik am Südring
Folge 192: Naseweis
44 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird in die Notaufnahme gebracht, weil er sich einen Stift in die Nase gesteckt hat. Doch das ist längst nicht alles: Beim Röntgen werden noch weitere Fremdkörper im Körper entdeckt. - Eine schwangere Fußpflegerin bringt ihre am Fuß verletzte Kundin in die Notaufnahme. Nach ihrer Behandlung wird die Schwangere selbst zur Patientin, wobei ihr chronischer Schluckauf untersucht wird. Die Diagnose ist ein Schock für die werdende Mutter.
