Klinik am Südring
Folge 194: Korngesund
44 Min.Ab 12
Kurioser Anblick im Krankenhaus: eine alte Frau prügelt sich mit ihrer Zimmernachbarin um das Fernsehprogramm. Was steckt hinter der Aggressivität der Frau? Die Spezialisten decken ein Familiengeheimnis auf. - Eine Frau, deren ganzer Körper im Park mit Wespenstichen übersäht wurde, wird in die Notaufnahme gebracht. Doch warum trägt die junge Studentin nur Unterwäsche und High Heels, und wie ist es zu dem Unglück gekommen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1