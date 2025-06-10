Klinik am Südring
Folge 198: Völlig schmerzfrei
43 Min.Ab 12
Ein Ehepaar bringt seine verletzte Tochter in die Notaufnahme, nachdem die auf einem Spielplatz vom Gerüst gefallen ist. Die Verletzungen des Mädchens stellen sich als harmlos heraus. Dann stellt sich jedoch heraus, dass die im Rollstuhl sitzende Mutter der viel dringlichere Behandlungsfall ist. - Der gefährliche Sturz einer Rockband-Sängerin löst höchste Alarmbereitschaft in der Notaufnahme aus: Sie ist hochschwanger und ihr Körper ist von einem Mikrofonständer durchbohrt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
