SAT.1Staffel 1Folge 198
Folge 198: Völlig schmerzfrei

43 Min.Ab 12

Ein Ehepaar bringt seine verletzte Tochter in die Notaufnahme, nachdem die auf einem Spielplatz vom Gerüst gefallen ist. Die Verletzungen des Mädchens stellen sich als harmlos heraus. Dann stellt sich jedoch heraus, dass die im Rollstuhl sitzende Mutter der viel dringlichere Behandlungsfall ist. - Der gefährliche Sturz einer Rockband-Sängerin löst höchste Alarmbereitschaft in der Notaufnahme aus: Sie ist hochschwanger und ihr Körper ist von einem Mikrofonständer durchbohrt.

