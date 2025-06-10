Klinik am Südring
Folge 202: Bad Hair Day
45 Min.Ab 12
Der Inhaber eines Lebensmittelladens wird in die Notaufnahme eingeliefert, weil er wegen Schwindelgefühlen von der Leiter gefallen ist. Hat die drohende Insolvenz etwas mit seinem Gefühlsschwankungen zu tun? - Alarm im Krankenhaus: Eine junge Frau kommt torkelnd und fiebernd in die Klinik. Die Spezialisten sind ratlos. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sie sich übergeben muss. Der Arzt entdeckt einen merkwürdigen Ausschlag und steht vor einem Rätsel?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
