Klinik am Südring

Schlaf, Kindchen, schlaf!

SAT.1Staffel 1Folge 204
Folge 204: Schlaf, Kindchen, schlaf!

45 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird in die Klinik gebracht. Zunächst wird ein Schlaganfall vermutet, doch die Symptome passen nicht zu seinem Zustand. Schließlich kommt dem Arzt ein schlimmer Verdacht. - Nach einem Sportunfall wird eine Schülerin in die Klinik gebracht. Dann kollabiert plötzlich ihre beste Freundin. Welches Geheimnis verbergen die Mädchen? - Eine Frau wird mit Verbrennungen zweiten Grades in die Klinik gebracht. Doch weder Feuer noch Hitze sind die Ursache ihrer Verletzungen.

SAT.1
