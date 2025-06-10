Klinik am Südring
Folge 205: Auf Messers Schneide
45 Min.Ab 12
In der Notaufnahme kämpfen die Spezialisten um das Leben einer Frau, die Opfer einer Messerstecherei geworden ist. Als ihre verstörte Tochter ebenfalls in der Notaufnahme ankommt und ein dubioser Fremder, überschlagen sich die Ereignisse. Außerdem: Eine Asthma-Patientin wird mit Atembeschwerden eingeliefert. Rätselhafterweise schlägt das Asthma-Spray nicht an! Die Lage spitzt sich zu, als die Patientin zu ersticken droht.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
