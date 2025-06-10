Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Deep Blue Fühlinger See

SAT.1Staffel 1Folge 206
Deep Blue Fühlinger See

Deep Blue Fühlinger SeeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 206: Deep Blue Fühlinger See

45 Min.Ab 12

Eine Frau erscheint im Taucheranzug in der Notaufnahme und hustet Blut. Was ist ihr Geheimnis? Außerdem: Ein Mann kommt mit heftigen Symptomen in die Notaufnahme. Die Spezialisten vermuten eine Lebensmittelvergiftung. Doch dann stoßen sie auf eine andere Ursache. Der Besitzer einer Zierpflanzenhandlung kommt mit starkem Fieber ins Krankenhaus. Bald wird klar, dass er an einer lebensgefährlichen Tropenkrankheit leidet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen