Klinik am Südring

Nase läuft

SAT.1Staffel 1Folge 209
Nase läuft

Folge 209: Nase läuft

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird von ihrem Mann in die Notaufnahme gebracht, weil sie hohes Fieber hat. Merkwürdig ist, dass schwarzes Sekret aus ihrer Nase läuft. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Ein Eishockeyspieler wird schwerverletzt in die Notaufnahme eingeliefert. In seinem Hals steckt die Kufe eines Schlittschuhs. - Nach einem Haushaltsunfall bringt eine junge Frau ihre Mutter in die Notaufnahme. Neben einer Schnittverletzung klagt diese über schreckliche Rückenschmerzen.

