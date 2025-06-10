Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Durchgebrettert

SAT.1Staffel 1Folge 215
Durchgebrettert

Klinik am Südring

Folge 215: Durchgebrettert

23 Min.Ab 12

Ein junger Skateboarder wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Er hat starke Kopfschmerzen und ist benommen, es besteht Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma. Aber warum hatte er 1.000 Euro Bargeld bei sich? - Eine Friseurgesellin schneidet ihrer Zimmernachbarin die Haare und rutscht dabei ab. War da Absicht im Spiel oder handelt es sich um einen Unfall?

