Staffel 1Folge 216
22 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt eine Rolltreppe herunter und reißt dabei ihre Tante mit, die fast skalpiert wird. Was war der Grund für den Sturz? - Ein Familienvater liegt mit verschleppter Bronchitis in der Klinik. Da er vor 25 Jahren mit unheilbarem Muskelschwund diagnostiziert wurde, besteht Lebensgefahr. Doch dem Arzt kommen Zweifel an der damaligen Diagnose.

SAT.1
