Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 219
Folge 219: Geteiltes Leid

23 Min.Ab 12

Ein Vater bricht auf der Pädiatrie mit rupturierter Milz zusammen und muss notoperiert werden. Woher stammen seine heftigen Symptome und was hat sein kleiner Sohn damit zu tun? - Eine Frau im blutüberströmten Brautkleid, die kurz vor dem Ja-Wort ohnmächtig geworden ist, taucht in der Klinik auf. Was ist der Grund dafür und warum erkennen ihr Zukünftiger und die Trauzeugin sie kaum wieder?

