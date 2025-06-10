Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 222
Folge 222: Rettet mein Baby

22 Min.Ab 12

Kurz vorm Entbindungstermin muss Lina um ihr ungeborenes Kind bangen. Ist das die Strafe dafür, dass sie während der Schwangerschaft geraucht hat? Wird sie ein gesundes Baby zur Welt bringen? - Ein verletzter Fahrradfahrer landet in der Notaufnahme. Der Mann scheint bei dem Unfall sein Gehör verloren zu haben und reagiert seither nicht auf umliegende Geräusche. Hirnblutungen oder schlimmere Schädelhirntraumata können dafür verantwortlich sein.

